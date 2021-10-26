Михайлис — о положительных COVID-тестах 3 игроков «Барыса»: узнали за три часа до вылета

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:4 Б).

«Равная игра была сегодня, много силовой борьбы. Спасибо команде и ребятам за самоотдачу, за самоотверженность, очень много блокировали бросков. Йони Ортио здорово сыграл. Но на буллитах не повезло. Ситуация по игрокам с положительными ПЦР-тестами? Мы узнали за три часа до вылета. Уже никого не заменить было. У нас и фарм-клуб на выезде. Играли сегодня в три звена. Очень много травмированных, поэтому сильно подкосило, что три человека основного состава не полетели в поездку. Одно очко в таком случае — хороший результат? Мы на два рассчитывали. Возможности у нас были, в овертайме мы могли забить, хотя в конце шайбочка по «ленточке» каталась. И на буллитах у нас есть игроки, которые могут реализовать. Как переносят нагрузку лидеры? Наверное, как и все. Хорошо, что мы сборы качественные провели, ребята физически мощно готовились. И в сезоне хороший результат показывают. Самое главное — восстановиться, через два дня опять играть», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.