«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 4-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд. Менее чем через две минуты Стефан Да Коста, с передачи Макеева реализовав численное большинство, увеличил преимущество «Автомобилиста». На 13-й минуте Даниил Тарасов отыграл одну шайбу. На 16-й минуте Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого сравнял счёт. На 43-й минуте Александр Бурмистров вывел «Ак Барс» вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 28 октября.