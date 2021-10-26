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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Автомобилистом»

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Автомобилистом»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Макеев (Шумаков, Да Коста) – 03:47' (5x5)   2:0 Да Коста (Макеев) – 05:39' (5x4)   2:1 Тарасов (Хенкель, Билялов) – 12:19' (5x5)   2:2 Петров (Кагарлицкий) – 15:00' (5x5)   2:3 Бурмистров – 42:56' (5x5)

На 4-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд. Менее чем через две минуты Стефан Да Коста, с передачи Макеева реализовав численное большинство, увеличил преимущество «Автомобилиста». На 13-й минуте Даниил Тарасов отыграл одну шайбу. На 16-й минуте Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого сравнял счёт. На 43-й минуте Александр Бурмистров вывел «Ак Барс» вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 28 октября.

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