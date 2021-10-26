«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 12-й минуте Брендан Лайпсик, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. На исходе первого периода случился курьёзный гол: после броска Лукаша Седлака шайба попала в борт, а от неё — в спину Василию Кошечкину и в ворота — 1:1. На 27-й минуте Джош Карри вновь вывел магнитогорцев вперёд. На 35-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт. На 57-й минуте Павел Акользин забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 28 октября в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» 30 октября также примет казанскую команду.