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«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Лайпсик (Яковлев, Карри) – 11:58' (5x4)   1:1 Седлак – 18:37' (5x5)   2:1 Карри (Чибисов, Кошелев) – 26:39' (5x5)   2:2 Ткачёв (Исаев, Капустин) – 34:30' (5x5)   3:2 Акользин (Коростелёв) – 56:51' (5x5)

На 12-й минуте Брендан Лайпсик, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. На исходе первого периода случился курьёзный гол: после броска Лукаша Седлака шайба попала в борт, а от неё — в спину Василию Кошечкину и в ворота — 1:1. На 27-й минуте Джош Карри вновь вывел магнитогорцев вперёд. На 35-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт. На 57-й минуте Павел Акользин забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 28 октября в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» 30 октября также примет казанскую команду.

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