«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 12-й минуте Брендан Лайпсик, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. На исходе первого периода случился курьёзный гол: после броска Лукаша Седлака шайба попала в борт, а от неё — в спину Василию Кошечкину и в ворота — 1:1. На 27-й минуте Джош Карри вновь вывел магнитогорцев вперёд. На 35-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт. На 57-й минуте Павел Акользин забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 28 октября в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» 30 октября также примет казанскую команду.
- 26 октября 2021
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