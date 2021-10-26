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Овечкин не получит наказания за грубый силовой приём против игрока «Оттавы»

Овечкин не получит наказания за грубый силовой приём против игрока «Оттавы»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет подвергнут наказанию за грубый силовой приём против форварда «Оттавы Сенаторз» Ника Пола, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

В одном из моментов встречи россиянин «припечатал» Пола о борт. Канадец «влетел» в борт лицом. Однако судьи решили не удалять Овечкина. Отметим, что в следующей смене российский нападающий забил гол.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5. Дубль в этом матче оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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