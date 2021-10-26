Овечкин не получит наказания за грубый силовой приём против игрока «Оттавы»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет подвергнут наказанию за грубый силовой приём против форварда «Оттавы Сенаторз» Ника Пола, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

В одном из моментов встречи россиянин «припечатал» Пола о борт. Канадец «влетел» в борт лицом. Однако судьи решили не удалять Овечкина. Отметим, что в следующей смене российский нападающий забил гол.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5. Дубль в этом матче оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.