Мартемьянов: «Сибирь» знала, что у «Барыса» усечённый состав. Мы воспользовались этим

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3 Б).

«Хороший матч. Команда попросила поблагодарить болельщиков за горячую поддержку. Сегодня немножко тяжело было: в предыдущем матче выпустили много эмоций, маленько не хватало и правильности выполнения игры. Но то, что сражались, — этого не отнимешь у парней. Первый овертайм, который не проиграли и по буллитам выиграли. Сопернику отступать тоже было некуда: два ощутимых поражения потерпели в предыдущих матчах, и сегодня у них настрой был запредельный.

Насколько тяжело определиться с выбором буллитёров? Известно заранее, кто будет бить буллиты. Я специально остался до конца разминки, посмотрел, как буллиты исполнялись, и кто их хорошо исполнял, тех и назначил. Миловзорова поставил не потому, что он забил в игре? Егора поставил в том числе из-за этого. Я видел, что он кураж поймал, для него было важно забить первую шайбу в сезоне. Думаю, что сейчас попрёт.

Первые три подряд победы в сезоне — важная отметка? Мы не зацикливаемся. Мы настраиваем команду, чтобы через 15-20 минут уже забыли. Естественно, это из головы не выкинешь. Всё равно какие-то эмоции у парней. Тяжёлая игра вышла, вытащили. Но готовиться надо к следующему матчу, у нас график очень напряжённый, как и у всех команд. Так что надо успевать быстрее забыть, что сделал хорошего. Готовиться к следующему вызову. Соперник играл в три звена, а лидеры переигрывали смены? Безусловно, мы знали, что у соперника усечённый состав. При счете 2:3 сами перешли на три пятёрки, чтобы немножко выровнять игру, поднять темп матча. После перешли снова на четыре звена. И всё-таки я думал, что мы дожмём их. Моменты были, надо было просто забивать — и всё. Но то, что мы стратегически правильно распланировали матч, — это хорошо. Посадили кого надо вовремя и перешли снова в четыре звена. Соперник был подуставший, мы этим воспользовались. У них мастеровитая команда, там есть кому забивать, есть кому играть, снайперы хорошие. Может быть, усталость сказалась на буллитной серии.

Почему в овертайме и на буллитах не вышел Овчинников? У ребят постарше опыта побольше в этих делах. Всё-таки уровень другой немножко, это не молодёжная лига. И я не стал просто ставить его. Будет хорошо играть — и «три на три» выйдет. Опыт в овертайме важнее, чем мастерство? Опыт набирается через матчи, через сезоны, это откладывается в голове постепенно. Сразу всё — тяжело», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.