Главный тренер «Трактора» рассказал о травмах пяти игроков основного состава
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с «Металлургом» (2:3) поделился сведениями о травмированных игроках челябинского клуба.
«Томаш Гика ориентировочно выбыл на шесть недель. По Лоуренсу Пилуту через неделю будет понятно, на сколько он выбыл. Алексею Потапову 25-го октября вытащили пластину, поэтому через две недели должен быть готов. Андрея Стася придётся ждать чуть дольше. По Максиму Шабанову пока непонятно», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
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