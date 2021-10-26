Главный тренер «Трактора» рассказал о травмах пяти игроков основного состава

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с «Металлургом» (2:3) поделился сведениями о травмированных игроках челябинского клуба.

«Томаш Гика ориентировочно выбыл на шесть недель. По Лоуренсу Пилуту через неделю будет понятно, на сколько он выбыл. Алексею Потапову 25-го октября вытащили пластину, поэтому через две недели должен быть готов. Андрея Стася придётся ждать чуть дольше. По Максиму Шабанову пока непонятно», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.