Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» рассказал о травмах пяти игроков основного состава

Главный тренер «Трактора» рассказал о травмах пяти игроков основного состава
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с «Металлургом» (2:3) поделился сведениями о травмированных игроках челябинского клуба.

«Томаш Гика ориентировочно выбыл на шесть недель. По Лоуренсу Пилуту через неделю будет понятно, на сколько он выбыл. Алексею Потапову 25-го октября вытащили пластину, поэтому через две недели должен быть готов. Андрея Стася придётся ждать чуть дольше. По Максиму Шабанову пока непонятно», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Новость по теме
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021