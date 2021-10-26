Пьянов — о буллитной серии с «Барысом»: победа не обсуждается, какой бы она ни была

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3 Б).

«Тяжёлая игра. Первый период хорошо сыграли. Концовку подотпустили, и это наложилось на второй период. Оправданий нет: просто безобразно начали второй период. Потом вернулись в игру. Хвала пацанам. Сказалось ли на накале матча, что «Сибирь» соседствует с «Барысом» в таблице? Мы понимали, что мы в таблице рядом. Но для нас сейчас каждый матч на вес золота. И мы не смотрим на таблицу, нам надо просто выходить и забирать очки, потому что нам их недостаёт.

Был ли мандраж перед овертаймом? Это хоккей. Сколько в овертайме моментов было, должны были заканчивать в овертайме. В частности, я два момента запорол. И хорошо, что по буллитам выиграли сегодня. В какой момент игроки узнали, кто будет бить буллиты? До буллитной серии Мартемьянов сказал, кто будет в какой очередности. И только когда дополнительные пошли, он перед буллитом называл. Перед моим решающим буллитом была пауза? Судьи просматривали момент, когда добивал Валк. И мне просто показали: постой. Эта пауза перед буллитом сложна? Мне не первый раз в такие моменты выходить, когда на волоске всё висит, на пятый буллит, когда нельзя промахнуться. Это наша работа, надо быть готовыми к таким моментам. В двух реализованных попытках выплеснул душу? Я выхожу и каждый матч стараюсь работать на команду. Какие-то моменты, в частности, вбрасывания, мне не очень даются, но много уделяю этому, работаю. И просто хотелось дома победить. Сятери подтащил. Победа не обсуждается, какой бы она ни была», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.