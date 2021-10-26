Генменеджер Стэн Боумэн покинул «Чикаго». При нём «Блэкхоукс» завоевали три Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн покинул должность, сообщает журналист Бен Поуп в «Твиттере».
Исполняющим обязанности генменеджера станет Кайл Дэвидсон. Прежде он был ассистентом Боумэна.
Напомним, Стэн начал работу в «Чикаго» в 2009 году. Вместе с командой Боумэн завоевал три Кубка Стэнли — в 2010, в 2013 и в 2015 годах.
Ранее появилась информация о том, что он может потерять пост генменеджера сборной США из-за скандала с насилием. Американская адвокатская контора 10 сентября подала соответствующий запрос. В нём утверждается, что Боумэн не может занимать данную должность и представлять сборную США на Олимпиаде в Пекине, так как в настоящий момент идёт расследование скандала в «Чикаго». Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича. Сообщается, что менеджер мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.
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