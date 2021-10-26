«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Куньлунь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Леонтьева.

На 13-й минуте Дэн Секстон с передачи Михаила Сидорова вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Паркер Фу сравнял счёт. Через полтора минуты Лукаш Клок, реализовав численное большинство с передачи Марата Хайруллина, вновь вывел нижнекамцев вперёд. На 26-й минуте Тимур Хафизов забил в меньшинстве. На 37-й минуте Тайлер Вонг в большинстве отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Булат Шафигуллин в четвёртый раз поразил ворота «Куньлуня».

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 28 октября в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». «Куньлунь» 30 октября встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».