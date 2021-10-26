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«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений

«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Куньлунь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Леонтьева.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Секстон (Сидоров) – 12:05' (5x5)   1:1 Фу (Ху, Фу) – 12:58' (5x5)   1:2 Клок (Хайруллин) – 14:34' (5x4)   1:3 Хафизов – 25:19' (4x5)   2:3 Вонг (Верек, Ип) – 36:10' (5x4)   2:4 Шафигуллин (Чивилёв, Секстон) – 49:33' (5x5)

На 13-й минуте Дэн Секстон с передачи Михаила Сидорова вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Паркер Фу сравнял счёт. Через полтора минуты Лукаш Клок, реализовав численное большинство с передачи Марата Хайруллина, вновь вывел нижнекамцев вперёд. На 26-й минуте Тимур Хафизов забил в меньшинстве. На 37-й минуте Тайлер Вонг в большинстве отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Булат Шафигуллин в четвёртый раз поразил ворота «Куньлуня».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 28 октября в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». «Куньлунь» 30 октября встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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