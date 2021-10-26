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«Сочи» прервал четырёхматчевую серию без побед, обыграв «Витязь»

«Сочи» прервал четырёхматчевую серию без побед, обыграв «Витязь»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мищенко (Дыбленко, Феоктистов) – 15:45' (5x4)   1:1 Лещенко (Индрашис, Яремчук) – 20:58' (5x5)   1:2 Бабенко (Феоктистов, Мищенко) – 53:26' (5x4)   1:3 Балдаев (Бабенко, Глотов) – 55:06' (5x5)

На 16-й минуте Иван Мищенко, реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд. На первой минуте второго периода Вячеслав Лещенко сравнял счёт. На 55-й минуте Егор Бабенко реализовал удаление Виктора Антипина и вывел «Сочи» вперёд.

Отметим, что Никита Феоктистов набрал 2 (0+2) очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Москве сыграет с местным «Спартаком». «Витязь» встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 28 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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