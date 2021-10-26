«Сочи» прервал четырёхматчевую серию без побед, обыграв «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.
На 16-й минуте Иван Мищенко, реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд. На первой минуте второго периода Вячеслав Лещенко сравнял счёт. На 55-й минуте Егор Бабенко реализовал удаление Виктора Антипина и вывел «Сочи» вперёд.
Отметим, что Никита Феоктистов набрал 2 (0+2) очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Москве сыграет с местным «Спартаком». «Витязь» встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 28 октября.
- 26 октября 2021
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:22
-
21:12
-
20:41
-
20:21
-
20:01
-
19:56
-
19:53
-
19:39
-
19:32
-
19:17
-
19:16
-
19:12
-
18:48
-
18:39
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:53
-
17:39
-
17:36
-
17:21
-
17:03
-
16:47
-
16:25
-
16:14
-
16:02
-
15:46
-
15:21