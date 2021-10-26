Воробьёв — о дерби с «Трактором»: у «зелёного дерби» большое имя, а у нас чак-чак не дарят

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после победы в матче чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).
«Хороший матч. Две очень быстрые команды, играющие. Мы рады, что нам удалось вырвать победу. Где надо, там нас Вася свеженький подтащил. В первом периоде как-то тяжелее было, а потом продышались? Я бы не сказал. Присматривались друг к другу. Это мы с другими командами играем через день — с «Трактором» первый раз. Дерби наше областное, высока цена матча и игра за первое место. Поэтому это будет так правильнее сказать.
Егор Коробкин с Лайпсиком и Майе сыграл нормально, он свою работу делает. В Сочи он прилично играл. Всё время держать высокий уровень этих ребят ему сложно. Он рабочий парень. Знаем, что мы имеем. Игорь Руденков сегодня не в составе? Он давно не играл. Мы дали ему одну игру, сейчас пошли тем составом ребят, которых я больше знаю. Могу на них положиться, потому что они с самого начала.
Главным дерби в КХЛ является противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»? Знаете, я бы не согласился. «Зелёное дерби» — да, у него есть имя большое. Есть московские дерби хорошие «Динамо» со «Спартаком», «Динамо» с ЦСКА. У нас есть дерби, с «Авангардом» у нас нормально складываются отношения. Чак-чак у нас не дарят, а всё остальное...
У Кошечкина сегодня 350-я победа в рамках КХЛ? Когда у Юхо Олкинуоры было микротравма, он наигрался и ему надо было дать отдохнуть. Посмотрели на тренировке вчера: Кошечкин бился за каждую шайбу, как и сегодня, поэтому выбор пал на него», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Трактора».
- 26 октября 2021
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