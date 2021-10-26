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Назаров: «Сочи» может укрепиться только цементом или арматурой, знаете ситуацию на рынке

Назаров: «Сочи» может укрепиться только цементом или арматурой, знаете ситуацию на рынке
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Витязем» (3:1), а также трансферные планы клуба.

«Интересный матч, бьёмся за то, чтобы уйти с последнего места. Нам нужно оттуда уйти как можно быстрее. Ребята сделали шаг вперёд, я их поблагодарил. Парни бьются, никто не хочет быть на последнем месте. Дальше будем думать, как попасть в восьмёрку. Последнее место не украшает ни тренеров, ни игроков.

У нас нет восемь человек основного состава, хотим ли укрепиться? Если только цементом или арматурой. Вы же знаете ситуацию на рынке. Мне нужны игроки с характером, быстро катающиеся, но они всем нужны. Наверное, будем играть теми, кто есть. Сегодня у нас ещё один игрок получил травму, уже девятый», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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