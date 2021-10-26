Ю. Бабенко — о поражении «Витязя» от ХК «Сочи»: мы просто не играли
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Сочи» (1:3).
«Очень невыразительная игра с нашей стороны. Настраивали ребят, видимо, сказались эмоции после последней игры, хотя мы предупреждали и говорили, что после одной игры сезон не заканчивается. По факту, наступаем на одни и те же грабли. Что игра с Питером, после которой расслабились и почувствовали самоуверенность, что игра с «Динамо». Мы не подстраивались под соперника, мы просто не играли», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.
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