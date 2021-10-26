Кудашов — о 4:1 с «Локомотивом»: день удался. У «Динамо» получилась целостная игра

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1).

«Благодарю игроков — сегодня был настрой, сегодня была самоотдача и содержательная игра. Думаю, что день удался. Сыграли надёжно в обороне, забили хорошие голы, и вратарь в нужный момент хорошо сыграл, поэтому получилась целостная игра.

Команда правильно отреагировала на поражение от «Витязя». Разумеется, это приятно. Мы работали над этим в предыдущие два дня, разбирали игры, что не получалось и как мы были настроены. Сегодня всё было нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.