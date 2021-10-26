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Алексей Кудашов объяснил, почему Роб Клинкхаммер не доиграл матч с «Локомотивом»

Алексей Кудашов объяснил, почему Роб Клинкхаммер не доиграл матч с «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал малое игровое время нападающего Роба Клинкхаммера в матче с ярославским «Локомотивом» (4:1).

«Есть повреждение, пока не понимаем, какой сложности. Поэтому дали ему вздохнуть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова. Общее игровое время Клинкхаммера составило шесть минут две секунды. Большую часть этого времени форвард провёл в первом периоде. Во втором он сыграл 54 секунды, в третьем — 49.

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