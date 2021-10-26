Никитин: должна быть концентрация. «Локомотив» её потерял и за это рассчитался

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:4).

«Во втором периоде наше большинство сыграло такую негативную роль. Мы отдали инициативу и сразу получили голы. Потом было уже непросто взломать такую оборону. Концентрация должна быть. Мы её потеряли и за это рассчитались.

Думаю, это был большой матч для нас, с лидером чемпионата играли. С топ-командами нужно весь матч держать концентрацию. Потерял? Рассчитался», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.