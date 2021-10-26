Тринеев: стычка с Ивановым была неожиданной. Я только повернулся, а он уже налетел

Нападающий московского «Динамо» Богдан Тринеев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1), а также прокомментировал эпизод со стычкой с Георгием Ивановым.

«Сегодня не было равнодушных в команде — все бились, все хотели, все старались, отсюда и результат. Так нужно выходить на каждый матч.

Стычка с Ивановым? Там всё так неожиданно для меня получилось. Я только повернулся, а он уже налетел. Был не готов к этому, поэтому случайно и поехал в штрафбокс. Каждая игра как война. Мне нравятся такие матчи, поэтому для меня сегодня всё было нормально.

Я профессионально и спокойно отнёсся к своей травме. У нас такой спорт, что без травм никуда. Продолжаю работать и потихоньку набираю форму», — передаёт слова Тринеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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