«Пропустили через себя — здорово!» Речь Назарова в победной раздевалке ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после матча с «Витязем» (3:1) произнёс победную речь в раздевалке.



«Ребят, буквально одно слово скажу. Пропустили через себя — здорово! Вот это нужно дальше сейчас двигать. Вторая чтобы у нас крутанулась. Ошибки, всё это забудется уже завтра, никто на это смотреть не будет. Без травм тоже никуда. Такая ситуация, что надо выигрывать каждую игру», — сказал Назаров.

Посмотреть видео можно в официальном канале ХК «Сочи» на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.