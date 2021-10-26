Стэн Боумэн объяснил свою позицию по делу о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году

Стэн Боумэн, покинувший пост генерального менеджера «Чикаго Блэкхоукс», объяснил свою позицию по итогам расследования клуба по делу о сексуальном насилии в 2010 году.



«11 лет назад, когда был мой первый год в качестве генерального менеджера, я узнал о потенциально неприемлемом поведении тогдашнего видеотренера с участием хоккеиста. Незамедлительно сообщил об этом тогдашнему президенту и генеральному директору, которые взяли на себя обязательство разобраться с этим вопросом.



В этом году я узнал, что ненадлежащее поведение было связано с серьёзным обвинением в сексуальном насилии. Я полагался на указание своего начальника, говорившего, что он примет соответствующие меры. Оглядываясь назад, зная, что он не уладил этот вопрос в кратчайшие сроки, сожалею, что предположил, что он это сделает», — приводит слова Боумэна TSN.



Обвинения в сексуальном насилии касались Брэда Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».

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