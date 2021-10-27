Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера сборной США по хоккею

Генеральный менеджер сборной США Стэн Боумэн покинул занимаемую должность, сообщается в официальном «твиттере» национальной команды.

Напомним, Боумэн был назначен генеральным менеджером сборной США на Олимпийских играх 2022 года 2 апреля.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент идёт расследование скандала в «Чикаго Блэкхоукс», в котором Боумэн также был генеральным менеджером и покинул свой пост 26 октября.

Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича. Сообщается, что менеджер мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.

Напомним, ранее экс-сотрудник отдела маркетинга «Чикаго» рассказал, что летом 2010 года помощник тренера Джефф Томас сообщил ему, что два игрока, вероятно, подверглись насилию со стороны Олдрича.