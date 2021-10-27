Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.
За «Питтсбург» забил Джейсон Цукер.
«Тампа» прервала серию поражений из трёх матчей.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
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