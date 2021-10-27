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Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков

Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.

За «Питтсбург» забил Джейсон Цукер.

«Тампа» прервала серию поражений из трёх матчей.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Киллорн, Сергачёв) – 20:31' (5x5)   0:2 Палат (Барре-Буле, Белльмар) – 31:18' (5x5)   0:3 Макдона (Стэмкос, Жозеф) – 31:28' (5x5)   0:4 Сергачёв – 56:55' (en)   1:4 Цукер (Гюнцель) – 57:43' (6x4)   1:5 Киллорн (Палат, Макдона) – 58:55' (en)
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