Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.

За «Питтсбург» забил Джейсон Цукер.

«Тампа» прервала серию поражений из трёх матчей.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.