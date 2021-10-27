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«Калгари» в результативном матче обыграл «Нью-Джерси», одержав четвёртую победу подряд

«Калгари» в результативном матче обыграл «Нью-Джерси», одержав четвёртую победу подряд
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане и ещё по разу отличились Милан Лучич, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. За «Нью-Джерси» отличился Павел Заха (дважды) и Доусон Мерсер.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение за последние три игры.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Лучич (Гудбрансон, Чюлингтон) – 06:35' (5x5)   0:2 Манджапане – 10:08' (5x5)   0:3 Линдхольм (Андерссон, Годро) – 12:10' (5x4)   0:4 Манджапане (Дюбе) – 12:56' (5x5)   1:4 Заха – 27:01' (5x5)   1:5 Ткачук (Монахан) – 51:18' (5x4)   2:5 Мерсер (Юнссон, Хэмилтон) – 51:51' (5x5)   3:5 Заха (Мерсер, Хэмилтон) – 56:59' (6x4)
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