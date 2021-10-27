«Калгари» в результативном матче обыграл «Нью-Джерси», одержав четвёртую победу подряд

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане и ещё по разу отличились Милан Лучич, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. За «Нью-Джерси» отличился Павел Заха (дважды) и Доусон Мерсер.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение за последние три игры.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.