Кравец: в первую очередь штаб постарался поработать над психологическим состоянием «Амура»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец поделился мнением о выступлении команды после его назначения в клуб.

«Это приятно, если болельщики заметили позитивные изменения в игре любимой команды – в том числе тактического плана. Всегда говорил о том, что современный хоккей – агрессивный, атакующий, сидеть сзади смысла нет. Особенно после перехода Лиги на маленькие площадки, на которых шальная шайба всегда залетит.

Но в первую очередь наш штаб постарался подкорректировать психологическое состояние команды. Нам показалось, что на каком-то этапе у хоккеистов «Амура» не было стопроцентной веры в себя, в своё исполнительское мастерство. В профессиональном спорте без такой уверенности результата не будет.

Плей-офф? Увидим по итогам регулярного чемпионата, но чтобы войти в кубковую зону, нужно набирать больше очков. Особенно в домашних матчах.

В чём резервы команды? Самый главный – большинство. Понятно, что времени для тренировочного процесса очень мало, в основном у нас игры и перелёты. Тем не менее на занятиях находим минимум по полчаса, чтобы поработать над реализацией лишнего игрока. В таких ситуациях многое зависит не только от командных комбинаций, но и от личного мастерства исполнителей. Мы считаем, такие исполнители у нас есть – и им по силам давать в большинстве более стабильный результат.

Дерби у нас не получилось, хотя мы были с «Адмиралом» практически в равных условиях – даже несмотря на то, что гостевая серия у соперника была короче на один матч. Эта игра огорчила – и эмоционально, и профессионально. Но понравилось, что в следующих домашних матчах с Минском и ЦСКА команда убрала этот негатив.

Вообще мы готовы к большому объему перелётов, ведь представляем Дальний Восток. Но в идеале хочется иметь более продуманный календарь. Самое трудное – возвращаться с Запада после длинной серии и уже на следующий день выходить на домашний матч, как это и произошло в дерби. Это двойная акклиматизация.

Хотели ли мы перенести игру с «Адмиралом»? Да, и с «Адмиралом», и офисом Лиги шло обсуждение. Но те даты, которые были удобны нам, не устроили соперника. И наоборот. В итоге всё осталось на своих местах», – цитирует Кравеца Russia-Hockey.