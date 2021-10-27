Купер – о 5:1 с «Питтсбургом»: не забыли пощёчину, которую отвесили нам в матче открытия

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

«В прошлой игре с «Баффало» мы играли неплохо, но, можно сказать, сами выстрелили себе в ногу, так что сразу окунуться в новую игру уже на следующий день было важно. Да, спаренные матчи – это трудно, но порой необходимо, чтобы получить порцию более приятных эмоций. Ребята сумели собраться и достойно отреагировать на поражение.

Мы не забыли пощёчину, которую «Питтсбург» отвесил нам в матче открытия. Мы мечтали о реванше, и слава богу, его дождались», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.