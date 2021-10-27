Купер – о 5:1 с «Питтсбургом»: не забыли пощёчину, которую отвесили нам в матче открытия

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).
«В прошлой игре с «Баффало» мы играли неплохо, но, можно сказать, сами выстрелили себе в ногу, так что сразу окунуться в новую игру уже на следующий день было важно. Да, спаренные матчи – это трудно, но порой необходимо, чтобы получить порцию более приятных эмоций. Ребята сумели собраться и достойно отреагировать на поражение.
Мы не забыли пощёчину, которую «Питтсбург» отвесил нам в матче открытия. Мы мечтали о реванше, и слава богу, его дождались», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 27 октября 2021
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:10
-
08:51
-
08:35
-
08:18
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
06:09
-
05:52
-
04:42
-
04:39
-
03:16
-
01:17
-
00:00
- 26 октября 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
21:53
-
21:52
-
21:49