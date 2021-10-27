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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 27 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 27 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 27 октября.

В турнирной таблице Восточной конференции лидерство сохраняет «Флорида Пантерз», набравшая 12 очков после шести игр. На два очка от первого места отстают «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», которые провели пять и шесть матчей соответственно. Последнюю строчку по-прежнему занимает финалист прошлого сезона Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс», уступивший дебютанту чемпионата «Сиэтл Кракен» 1:5.

В Западной конференции первое место занимает «Сент-Луис», у которого 10 очков в пяти матчах. По дополнительным показателям от него отстаёт «Эдмонтон Ойлерз», у которого также 10 баллов в пяти встречах. С ними сравнялась и «Миннесота Уайлд», обыгравшая «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2. На четвёртую строчку поднялся «Калгари Флэймз», победивший «Нью-Джерси Дэвилз» 5:3.

Турнирная таблица НХЛ
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