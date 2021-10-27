Макдона: хороший знак, что нам наконец-то удалось выйти вперёд по ходу матча

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).
«Это облегчение. Лидерство даёт заряд энергии, а соперник, наоборот, начинает чувствовать давление. Если играть грамотно, то можно использовать это и даже развить успех. Хороший знак, что нам наконец-то удалось выйти вперёд по ходу матча», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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