Макдона: хороший знак, что нам наконец-то удалось выйти вперёд по ходу матча

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

«Это облегчение. Лидерство даёт заряд энергии, а соперник, наоборот, начинает чувствовать давление. Если играть грамотно, то можно использовать это и даже развить успех. Хороший знак, что нам наконец-то удалось выйти вперёд по ходу матча», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.