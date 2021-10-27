Капитан «Чикаго» Тэйвз попал в ковид-протокол. Ранее туда внесли ещё четырёх хоккеистов

Во вторник «Чикаго Блэкхоукс» перевели в ковид-протокол центрального нападающего Джонатана Тэйвза, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
В шести играх регулярного чемпионата 2021-22 годов хоккеист отметился двумя результативными передачами. Сейчас на карантине находятся сразу пять игроков «Блэкхокс».
Нападающий Хенрик Бергстрём попал туда вместе Тэйвзом, а ранее в протокол поместили форвардов Патрика Кейна и Джуджхара Хаиру, а также защитника Райли Стиллмэна. Они не играли в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:6).
Сообщается, что на карантине находятся и три тренера команды: Марк Кроуфорд, Томас Майтелл и Джимми Уэйт.
Поражение от «Детройта» стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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