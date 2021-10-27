Палат: пока «Тампа» не показывает всего, на что способна. Хочется большего

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

«Нам нужно быть лучше. Да, сезон только начался, но пока мы не показываем всего, на что способны. Хочется большего», – цитирует Палата официальный сайт НХЛ на русском языке.

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.



После семи матчей «Тампа» набрала семь очков и расположилась на 10-м месте в таблице Восточной конференции.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.