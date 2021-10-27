Белов: с «Динамо» у меня шли вялотекущие переговоры с июня

Защитник «Динамо» Антон Белов, который подписал с бело-голубыми пробный контракт, выступил с обращением к болельщикам клуба.
«На протяжении всей моей карьеры я был отличным соперником для команды «Динамо», полностью отдаваясь своим предыдущим клубам, показывая хороший хоккей и забивая важные голы. Несомненно, это не могло не расстраивать болельщиков соперника. Но соперники мы только на льду, а после игры мы с игроками жмём друг другу руки, потому что вместе делаем одно большое дело и уважаем друг друга.
Я и дальше намерен придерживаться этого пути: хорошо делать свою работу на льду, отдавать себя полностью своей команде, на любую критику отвечать полноценной самоотдачей и отношением к делу, быть незаменимой частью механизма, который хочет добраться до вершины.
С «Динамо» у меня шли вялотекущие переговоры с июня, как только тренером был назначен Алексей Кудашов. Несколько раз всё останавливалось и возобновлялось. Вопрос был не финансовый. Ключевые моменты для меня при переходе в «Динамо»: клуб, тренер, то, что я много с кем знаком из команды, близость к семье.
Последнее время я готовился с реабилитологом в Хоккейном городе в Санкт-Петербурге, катался с разными командами в «Юбилейном» и «Таврическом». Я этот путь уже проходил 2 года назад, поэтому уже знал, что и как делать. С тренерским штабом принято решение готовиться к ближайшим играм, но кого и когда ставить на игру – это только их решение. Я просто хочу играть в хоккей», – цитирует Белова «Р-Спорт».
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