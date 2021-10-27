Хорват: Подколзин заслужил такое продвижение, и оно меня не удивляет

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват поделился мнением о российском нападающем команды Василии Подколзине.
«Я думаю, что Подколзин заслужил такое продвижение, и оно меня не удивляет. Он – один из тех, кто работает больше всех на тренировке. Не проводит без отдачи ни одну из смен. Он старается делать то, на что способен. И даже когда его не ставят в состав, то Подколзин работает ещё больше, чтобы доказать – он готов играть. Он привыкает к скоростям НХЛ», – цитирует Хорвата официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Подколзин провёл пять матчей и набрал в них одно очко – забросил шайбу.
Всего «Ванкувер» провёл в текущем чемпионате НХЛ семь игр и набрал в них семь очков. Сейчас команда располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.
- 27 октября 2021
-
13:50
-
13:43
-
13:18
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:25
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:10
-
08:51
-
08:35
-
08:18
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
06:09
-
05:52
-
04:42
-
04:39
-
03:16
-
01:17
-
00:00
- 26 октября 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:51