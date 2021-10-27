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Хорват: Подколзин заслужил такое продвижение, и оно меня не удивляет

Хорват: Подколзин заслужил такое продвижение, и оно меня не удивляет
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват поделился мнением о российском нападающем команды Василии Подколзине.

«Я думаю, что Подколзин заслужил такое продвижение, и оно меня не удивляет. Он – один из тех, кто работает больше всех на тренировке. Не проводит без отдачи ни одну из смен. Он старается делать то, на что способен. И даже когда его не ставят в состав, то Подколзин работает ещё больше, чтобы доказать – он готов играть. Он привыкает к скоростям НХЛ», – цитирует Хорвата официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Подколзин провёл пять матчей и набрал в них одно очко – забросил шайбу.

Всего «Ванкувер» провёл в текущем чемпионате НХЛ семь игр и набрал в них семь очков. Сейчас команда располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

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