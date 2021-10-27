Мироманов: понимаю, что у меня есть шанс, и стараюсь его использовать

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов поделился мнением о своей игре в НХЛ.
«Дебют с «Айлендерс» – это был весьма хороший матч. Я чувствовал себя комфортно на льду. Уже успел познакомиться с ребятами, и они делали всё, чтобы я не чувствовал стеснения. Тренерский штаб тоже мне здорово помогал. Надеюсь, всё продолжится в таком же духе, и мы будем показывать свой лучший хоккей.
В чём разница между встречей на предсезонке, когда оформил дубль в ворота «Кингз»? Так напрямую сравнивать нельзя. Во-первых, это уже регулярный чемпионат. Во-вторых, у каждой команды свой стиль. Мне показалось, что в матче с «Айлендерс» был выше темп. С другой стороны, это была во многом похожая игра.
Сейчас я просто стараюсь делать то, что в моих силах. Подключаюсь к нападению, когда есть возможность. Главное – показывать стабильный хоккей на обеих сторонах площадки, особенно в защите.
При этом я стараюсь помогать парням в нападении. А вообще это восхитительно – играть против лучших хоккеистов мира. Я понимаю, что у меня есть шанс, и стараюсь его использовать», – цитирует Мироманова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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