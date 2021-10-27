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Ванечек начнёт матч с «Детройтом» в воротах. В субботу его заменили после первого периода

Ванечек начнёт матч с «Детройтом» в воротах. В субботу его заменили после первого периода
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что во встрече регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая состоится завтра, 28 октября, в 2:00 мск, ворота «Кэпиталз» будет защищать голкипер Витек Ванечек, сообщает Тарик Эль-Башир в «Твиттере».

Команды уже встречались друг с другом в субботу, 23 октября, и тогда Ванечека заменили после первого периода при счёте 0:3. В оставшееся время «Вашингтон» смог отыграться, но всё равно уступил в овертайме (3:4).

В текущем сезоне «Кэпиталз» провели шесть матчей и набрали 10 очков. Сейчас команда занимает третье место и уступает «Флориде Пантерз» и «Каролине Харрикейнз» по дополнительным показателям. Правда у «Каролины» сыграно на одну встречу меньше.

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