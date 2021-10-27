Ванечек начнёт матч с «Детройтом» в воротах. В субботу его заменили после первого периода
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что во встрече регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая состоится завтра, 28 октября, в 2:00 мск, ворота «Кэпиталз» будет защищать голкипер Витек Ванечек, сообщает Тарик Эль-Башир в «Твиттере».
Команды уже встречались друг с другом в субботу, 23 октября, и тогда Ванечека заменили после первого периода при счёте 0:3. В оставшееся время «Вашингтон» смог отыграться, но всё равно уступил в овертайме (3:4).
В текущем сезоне «Кэпиталз» провели шесть матчей и набрали 10 очков. Сейчас команда занимает третье место и уступает «Флориде Пантерз» и «Каролине Харрикейнз» по дополнительным показателям. Правда у «Каролины» сыграно на одну встречу меньше.
Новость по темеСамсонов поменял Ванечека после 0:3 в первом периоде
Комментарии
- 27 октября 2021
-
15:33
-
15:21
-
13:50
-
13:43
-
13:18
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:25
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:10
-
08:51
-
08:35
-
08:18
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
06:09
-
05:52
-
04:42
-
04:39
-
03:16
-
01:17
-
00:00
- 26 октября 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:02
-
22:56
Партнерский контент