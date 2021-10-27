Витолиньш: не хочу, чтобы на родителей показывали пальцем и говорили: «Их сын — предатель»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш ответил на вопрос, не мешает ли ему работать со сборной Латвии контракт в КХЛ.
«Нет. Как раз на примере Боба Хартли, который совмещал посты в латвийской сборной и «Авангарде», я договаривался о своем сотрудничестве.
Всегда есть большой нюанс, когда ты тренируешь свою сборную. Я чувствую, что в ответе за свою страну. Я многих людей знаю, мои родители живут в Латвии, и я не хочу, чтобы на них показывали пальцем и говорили: «Их сын — предатель».
Но я сразу сказал федерации, что работа в клубе даже необходима. И при правильном предложении этого достичь можно. Мне в федерации однозначно ответили, что совсем не против такого совместительства. Единственное, нужно соблюдать сроки — приезжать перед евроокнами за три дня, когда всех должны из клубов отпустить. И перед чемпионатом мира есть какое-то регламентированное время, когда ты должен сосредоточиться на этом турнире. И перед Олимпиадой тоже.
Но тут конфликта быть не может, потому что регламент касается всех сборных. По идее, ты ничего не теряешь, а только добавляешь, если у тебя будет параллельная работа в клубе. Это ведь дополнительная практика, и тренер должен держать себя в рабочем тонусе», – цитирует специалиста «Матч ТВ».
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