Три российских хоккеиста в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes
Поделиться
Три российских игрока вошли в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии Forbes с учётом рекламных контрактов. Это голкипер Сергей Бобровский, форварды Артемий Панарин и Никита Кучеров.
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 16,4 млн
- Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 12,2 млн
- Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») - $ 12,1 млн
- Кэрри Прайс («Монреаль Канадиенс») - $ 11,8 млн
- Митчел Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,6 млн
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») - $ 11,2 млн
- Тайлер Сегин («Даллас Старз») — $ 11 млн
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») - $ 10,5 млн
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») - $ 10,3 млн
- Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — $ 10,1 млн
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги команды поделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой из них выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Стэнли.
Комментарии
- 27 октября 2021
-
16:35
-
15:59
-
15:33
-
15:21
-
13:50
-
13:43
-
13:18
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:25
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:10
-
08:51
-
08:35
-
08:18
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
06:09
-
05:52
-
04:42
-
04:39
-
03:16
-
01:17
-
00:00
- 26 октября 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:35
-
23:23
Партнерский контент