Три российских хоккеиста в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Три российских игрока вошли в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии Forbes с учётом рекламных контрактов. Это голкипер Сергей Бобровский, форварды Артемий Панарин и Никита Кучеров.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 16,4 млн Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 12,2 млн Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») - $ 12,1 млн Кэрри Прайс («Монреаль Канадиенс») - $ 11,8 млн Митчел Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,6 млн Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») - $ 11,2 млн Тайлер Сегин («Даллас Старз») — $ 11 млн Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») - $ 10,5 млн Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») - $ 10,3 млн Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — $ 10,1 млн

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги команды поделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой из них выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Стэнли.