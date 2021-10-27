Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три российских хоккеиста в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Три российских хоккеиста в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes
Комментарии

Три российских игрока вошли в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии Forbes с учётом рекламных контрактов. Это голкипер Сергей Бобровский, форварды Артемий Панарин и Никита Кучеров.

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 16,4 млн
  2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 12,2 млн
  3. Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») - $ 12,1 млн
  4. Кэрри Прайс («Монреаль Канадиенс») - $ 11,8 млн
  5. Митчел Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,6 млн
  6. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») - $ 11,2 млн
  7. Тайлер Сегин («Даллас Старз») — $ 11 млн
  8. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») - $ 10,5 млн
  9. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») - $ 10,3 млн
  10. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — $ 10,1 млн

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги команды поделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой из них выйдут в плей-офф, где сразятся за Кубок Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021