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Athletic — о начале сезона Капризова: контракт на $ 9 млн лежит на плечах тяжким грузом

Athletic — о начале сезона Капризова: контракт на $ 9 млн лежит на плечах тяжким грузом
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The Athletic раскритиковал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на старте нового чемпионата НХЛ.

«Старт сезона со всеми камбэками «Миннесоты» и кучей голов в домашних матчах затмевал этот факт, но молодая звезда Капризов никак не может войти в ритм и уже второй матч играет ужасно. У него пять передач, но нет голов, и не сказать, что ему просто не везёт. Он мало бросает — всего 13 бросков в створ из 26 в сторону ворот, и только один жалкий убойный момент.

Может, контракт на $ 9 млн лежит на его плечах тяжким грузом, или дело в пристальном внимании к нему соперников, или в чём-то ещё, но это не тот старт, который себе представлял Капризов.

Он демонстрирует раздражение на льду, не так уж хорошо катается и явно пытается прессинговать, постоянно пробуя зайти в зону в одиночку против троих или теряя шайбу во всех трёх зонах, особенно в зоне атаки», — говорится в сообщении.

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