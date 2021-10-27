Athletic — о начале сезона Капризова: контракт на $ 9 млн лежит на плечах тяжким грузом

The Athletic раскритиковал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на старте нового чемпионата НХЛ.

«Старт сезона со всеми камбэками «Миннесоты» и кучей голов в домашних матчах затмевал этот факт, но молодая звезда Капризов никак не может войти в ритм и уже второй матч играет ужасно. У него пять передач, но нет голов, и не сказать, что ему просто не везёт. Он мало бросает — всего 13 бросков в створ из 26 в сторону ворот, и только один жалкий убойный момент.



Может, контракт на $ 9 млн лежит на его плечах тяжким грузом, или дело в пристальном внимании к нему соперников, или в чём-то ещё, но это не тот старт, который себе представлял Капризов.



Он демонстрирует раздражение на льду, не так уж хорошо катается и явно пытается прессинговать, постоянно пробуя зайти в зону в одиночку против троих или теряя шайбу во всех трёх зонах, особенно в зоне атаки», — говорится в сообщении.