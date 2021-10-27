Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший снайпер регулярки объяснил, чем КХЛ отличается от других лиг

Лучший снайпер регулярки объяснил, чем КХЛ отличается от других лиг
Комментарии

Нападающий «Витязя» Нико Оямяки поделился эмоциями от выступления в КХЛ. Финн лидирует в списке снайперов лиги (15 голов в 22 матчах).

«Думал ли о переезде в КХЛ? Да, но у меня был двухлетний контракт в Швеции, а когда появилась возможность перейти в «Витязь», я ей и воспользовался. В мае представители команды вышли со мной на связь с предложением, которое сразу принял, долго думать не пришлось.

До перехода из финской лиги в шведскую вариантов сыграть в КХЛ не было? Может и были, думал об этом, но права на меня принадлежали «Витязю», а от них предложений не поступало, поэтому поехал в Швецию.

Уже стало понятно, чем КХЛ отличается от других лиг, в которых играли прежде? Нет такой уж большой разницы. В конце концов, мы ведь везде играем в хоккей, календарь тоже примерно похож — то есть 15-20 матчей за два месяца. Думаю, в Швеции хоккей немного быстрее, много молодых игроков в командах, и все стремятся в атаку, все нацелены на ворота, очень близко к североамериканскому стилю. В Финляндии огромное внимание уделяется игре в обороне, что не всегда нравится нападающим, меньше размаха для креатива. В КХЛ уделяют внимание всем аспектам. Здесь стараются подольше держать и контролировать шайбу, контролировать игру. Если говорить о разнице по личной игре, то всё идёт здорово и мне нравится, забрасываю здесь гораздо больше.

Думаю, КХЛ на данный момент — это самая сильная лига, в которой мне довелось играть. Пришло время показать, кто я и на что способен. Для меня это шанс показать себя и, возможно, обратить на себя внимание, идти выше, продолжать расти профессионально и брать новые высоты», — приводит слова Оямяки официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Сочи» прервал четырёхматчевую серию без побед, обыграв «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021