Лучший снайпер регулярки объяснил, чем КХЛ отличается от других лиг

Нападающий «Витязя» Нико Оямяки поделился эмоциями от выступления в КХЛ. Финн лидирует в списке снайперов лиги (15 голов в 22 матчах).

«Думал ли о переезде в КХЛ? Да, но у меня был двухлетний контракт в Швеции, а когда появилась возможность перейти в «Витязь», я ей и воспользовался. В мае представители команды вышли со мной на связь с предложением, которое сразу принял, долго думать не пришлось.



До перехода из финской лиги в шведскую вариантов сыграть в КХЛ не было? Может и были, думал об этом, но права на меня принадлежали «Витязю», а от них предложений не поступало, поэтому поехал в Швецию.

Уже стало понятно, чем КХЛ отличается от других лиг, в которых играли прежде? Нет такой уж большой разницы. В конце концов, мы ведь везде играем в хоккей, календарь тоже примерно похож — то есть 15-20 матчей за два месяца. Думаю, в Швеции хоккей немного быстрее, много молодых игроков в командах, и все стремятся в атаку, все нацелены на ворота, очень близко к североамериканскому стилю. В Финляндии огромное внимание уделяется игре в обороне, что не всегда нравится нападающим, меньше размаха для креатива. В КХЛ уделяют внимание всем аспектам. Здесь стараются подольше держать и контролировать шайбу, контролировать игру. Если говорить о разнице по личной игре, то всё идёт здорово и мне нравится, забрасываю здесь гораздо больше.

Думаю, КХЛ на данный момент — это самая сильная лига, в которой мне довелось играть. Пришло время показать, кто я и на что способен. Для меня это шанс показать себя и, возможно, обратить на себя внимание, идти выше, продолжать расти профессионально и брать новые высоты», — приводит слова Оямяки официальный сайт КХЛ.