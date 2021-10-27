Pioneer Press: у Капризова спад — по стандартам самого дорогого игрока в истории «Уайлд»

Pioneer Press прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ.

«Несмотря на то что Капризов набирает в среднем по очку за матч, он переживает спад. По крайней мере, по тем высоким стандартам, которые идут о бок со званием самого дорогого игрока в истории клуба. После заключения пятилетнего соглашения на $ 45 млн его результаты оставляют желать лучшего. У 24-летнего россиянина нет ни одного гола, и, хотя его пять передач, несомненно, были полезны, «Миннесоте» нужно больше от её суперзвезды.



Если вы посмотрите все смены Капризова в этом сезоне, то поймёте, что он не в самой лучшей форме. Особенно это было заметно в матче с «Нэшвиллом». Капризов довольно небрежно обращался с шайбой, шёл в обводку в окружении нескольких соперников в зоне атаки вместо того, чтобы сыграть попроще на своих партнёров. Плюс у него всего 13 бросков — слишком мало для игрока с лучшим броском в команде. Для сравнения, у защитника Мэтта Дамбы 21 бросок в пяти матчах.



Тренер Дин Эвасон считает, что все проблемы идут от того, что Капризов хочет быть решающим фактором в каждом матче. Капризов знает, что после прошлого сезона и нового контракта от него ждут фантастических результатов. То, что он хочет оправдать ожидания, — это не плохо. Просто это не самый эффективный способ делать своё дело. Будет интересно посмотреть, как Капризов станет выбираться из кризиса. В прошлом сезоне у него тоже было достаточно голевых засух, но за ними всегда следовал подъём. Однако в этом сезоне соперники опекают его гораздо внимательнее», — говорится в сообщении.