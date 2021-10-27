Московское «Динамо» и «Спартак» произвели обмен
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Московское «Динамо» и «Спартак» произвели обмен, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
В результате сделки систему бело-голубых покинули форварды Николай Чебыкин и Дмитрий Злодеев.
Новичками московского «Динамо» стали нападающие Данил Авершин и Глеб Шашков.
Оба игрока являются воспитанниками динамовской школы. Контракт Глеба Шашкова действует до 30 апреля 2023 года и носит двусторонний характер. Игрок будет выступать под 18-м номером. Контракт Данилы Авершина действует до конца сезона и также носит двусторонний характер. Нападающий будет выступать под 32-м номером.
19-летний Злодеев в 10 матчах текущего сезона МХЛ набрал 7 (3+4) очков. 24-летний Чебыкин в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ набрал 7 (6+1) баллов.
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