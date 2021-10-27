«Мы любим Свеча». «Каролина» показала фотографии Андрея Свечникова на тренировке

«Каролина Харрикейнз» на официальной странице в «Твиттере» выложила пост с фотографиями российского нападающего Андрея Свечникова во время тренировки.

«Мы любим Свеча», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 21-летний российский нападающий принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+5».

Напомним, в последнем матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Стивен Лоренц, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Также россиянин отметился результативной передачей.