«Мы любим Свеча». «Каролина» показала фотографии Андрея Свечникова на тренировке

«Каролина Харрикейнз» на официальной странице в «Твиттере» выложила пост с фотографиями российского нападающего Андрея Свечникова во время тренировки.
«Мы любим Свеча», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне 21-летний российский нападающий принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+5».
Напомним, в последнем матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Стивен Лоренц, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Также россиянин отметился результативной передачей.
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