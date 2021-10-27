Наставник «Детройта» рассказал, как изменился Овечкин с последнего матча два года назад

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопрос, как изменился капитан «столичных» Александр Овечкин с тех пор, когда команды играли в последний раз.
«Он выглядит моложе», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что последняя встреча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоялась 1 декабря 2019 года. Тогда «Вашингтон» одержал уверенную победу со счётом 5:2. Овечкин в том матче оформил хет-трик, к которому добавил результативную передачу.
Напомним, в ночь с 25 на 26 октября состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5. Дубль в этом матче оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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