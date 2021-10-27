Форвард «Чикаго» порадовался уходу Боумэна, который может быть замешан в секс-скандале

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт прокомментировал уход Стэна Боумэна с поста генерального менеджера клуба.
«Вероятно, это изменение должно было произойти. Я понимаю это. Со всем, что произошло, вероятно, хорошо, что мы расстались», — приводит слова Дебринкэта североамериканский журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 26 октября генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн покинул должность. Исполняющим обязанности генменеджера назначили Кайла Дэвидсона. Прежде он был ассистентом Боумэна. Стэн начал работу в «Чикаго» в 2009 году. Вместе с командой Боумэн завоевал три Кубка Стэнли — в 2010, в 2013 и в 2015 годах.
Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича. Сообщается, что менеджер мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.
- 27 октября 2021
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