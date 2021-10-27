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«Нужно хоть пытаться выиграть шайбу». Журналист The Athletic раскритиковал игру Капризова

«Нужно хоть пытаться выиграть шайбу». Журналист The Athletic раскритиковал игру Капризова
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Обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

«Капризову нужно хотя бы попытаться выигрывать борьбу за шайбу», — говорится в сообщении.

«Ему надо прикладывать больше усилий», — прокомментировал один из фанатов.

«Последняя смена была бессовестной», — ответил журналист.

Напомним, форвард за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0». В текущем сезоне хоккеист провёл шесть матчей и отдал в них пять результативных передач.

Следующий матч в чемпионате «Миннесота» проведёт на выезде 29 октября с «Сиэтл Кракен».

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