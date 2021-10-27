СКА заменил Ярослава Аскарова после трёх пропущенных шайб от рижского «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором рижское «Динамо» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии. Счёт к середине третьего периода — 4:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 43-й минуте при счёте 4:2 в пользу санкт-петербургской команды рижане закрепились в зоне, Оскар Цибульскис получил пас на синей линии и с кистей «зарядил» в ближний угол ворот — Ярослав Аскаров не успел среагировать. После этого тренерский штаб СКА принял решение заменить российского голкипера на Александра Самонова.

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Отметим, что ранее судьи отменили два гола форварда рижан Хантера Шинкарука.