СКА упустил преимущество в три гола, но сломил сопротивление рижского «Динамо» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 12-й минуте Лукаш Радил с передачи Брэндона Гормли вывел рижан вперёд. На 14-й минуте Валентин Зыков сравнял счёт. На 24-й минуте Иван Морозов забил вторую шайбу в ворота «Динамо». На 30-й минуте Кирилл Марченко с передачи Линдена Вея увеличил преимущество СКА. За 15 секунд до конца второго периода Йоонас Кемппайнен после паса Марченко реализовал большинство, но через 11 секунд Гинтс Мейя отыграл один гол. На 43-й минуте Оскар Цибульскис сократил отставание до минимума. На 51-й минуте Рис Скарлетт сравнял счёт. Победный буллит реализовал Андрей Кузьменко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 29 октября в Москве сыграет с местным «Динамо». Рижане 31 октября дома также встретятся с московскими одноклубниками.