Брагин: Волков потренируется со СКА перед матчем с «Динамо», и уже решим, куда его ставить

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (5:4 Б), а также прокомментировал подписание контракта с форвардом Александром Волковым.
«Непростой матч, после Омска много эмоций отдали. Самое главное, взяли два очка, готовимся к следующей встрече. Упустили преимущество в три шайбы, потому что и расслабились, и соперник добавил. Немного концентрацию потеряли. Самое главное, что выиграли. Заменили Аскарова, потому что посчитали, что он пропустил необязательные голы.
Волков — воспитанник СКА, играл в НХЛ. Политика клуба — возвращение своих игроков из НХЛ и низших лиг. Не то чтобы остановили на нём выбор, это свой игрок, воспитанник. Мы сейчас приедем в Москву на матч с «Динамо», Волков подключится. Проведём тренировку, посмотрим, в каком он состоянии, и уже решим, куда его ставить», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 октября 2021
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