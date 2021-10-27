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Салливан: когда Кросби вернётся в состав, это поменяет мировоззрение игроков «Питтсбурга»

Салливан: когда Кросби вернётся в состав, это поменяет мировоззрение игроков «Питтсбурга»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился новостями о состоянии нападающего Сидни Кросби.

«Со дня на день он может вернуться в строй. Очевидно, вы видите его прогресс на тренировках. Сегодня он играл на полной мощности. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после этого, послушаем медперсонал и примем решение. Мы очень воодушевлены его прогрессом.

Когда мы сможем вернуть Кросби в состав, это поменяет мировоззрение нашей команды. Ты можешь увидеть реакцию даже собственных игроков. Они попросту быстрее начинают работать. Это воодушевляет, когда он принимает участие в тренировках так, как сейчас», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

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