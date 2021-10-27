Главный тренер «Динамо» Рига — о матче со СКА: мы показали, что с командой всё в порядке

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Рига Валерий Кулибаба подвёл итоги встречи со СКА (4:5 Б).



«Хочу поблагодарить команду за проявленный характер. В третьем периоде смогли достать из себя и сравнять счёт. Могли решить вопрос в овертайме. По буллитам не повезло. В целом я доволен, будем работать и двигаться дальше. Начали забивать, это очень хорошо. Пережили небольшой кризис. Команда показала, что у нас всё в порядке.



Не сказал бы, что соперник при счёте 4:1 успокоился. Очень серьёзная, мастеровитая команда с хорошими исполнителями. Гол, забитый за три секунды до конца второго периода, придал веру, дополнительную энергию. Когда вышли на третий период, ребята были заряжены, смогли реализовать два большинства и добиться положительного результата.



Были ли в моей карьере три отменённые шайбы за матч? Нет, но это игра. Такое бывает. Александр Ниживий будет исполнять мои предыдущие обязанности — отвечать за нападение, игру в большинстве, игру спецбригад. Игра Шинкарука? Хантер — игрок такого плана. Всегда хочет атаковать, быть на острие, забить гол. Поэтому он в этой команде. Что мы от него ждём, то он и делает. При этом он здорово играет в меньшинстве, можем на него положиться. Он — наш мотор и заводила.



Удаление в овертайме? Глупая ошибка, сделаем выводы. Нам пришлось отдать очень много сил в обороне. В какой-то момент концентрация подвела, потому что могли решить исход игры в овертайме», — передаёт слова Кулибабы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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