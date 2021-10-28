Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 28 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 28 октября.

В Западной конференции лидерство сохранил СКА. Санкт-петербургский клуб переиграл по буллитам рижское «Динамо» и оторвался от идущего вторым «Йокерита» на четыре очка — у СКА 35 баллов после 23 матчей. Третье и четвёртое места делят московское и минское «Динамо» — у обоих клубов по 30 очков в 22 встречах. Пятую строчку сохраняет ЦСКА, отставая от динамовских коллективов на один балл. Шестую и седьмую позиции делят «Спартак» и «Северсталь», имея 26 очков в 22 матчах. Кубковую восьмёрку замыкает «Локомотив», отставая от москвичей и череповчан на один балл.

На Востоке лидирует «Металлург», набравший 40 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Трактор» с 36 баллами в 24 встречах. «Салават Юлаев» расположился на третьей позиции, набрав 34 очка в 23 матчах. «Ак Барс» отстаёт от уфимцев всего на два очка. Пятое место занимает «Автомобилист» — у команды 25 баллов после 23 матчей. «Авангард», сыгравший на две встречи меньше, отстаёт от екатеринбургского клуба на одно очко. Замыкают топ-8 «Нефтехимик» и «Сибирь» с 19 баллами после 22 встреч. Столько же очков в своём активе имеют «Барыс» и «Амур», но у клубов на один матч больше.