Защитник «Лос-Анджелеса» Даути пропустит восемь недель из-за травмы колена
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути пропустит восемь недель из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ), сообщается на официальной странице «королей» в «Твиттере».
Ожидается, что после реабилитации через шесть недель игрок обороны сможет вернуться на лёд, а ещё через две — принять участие в матче.
Напомним, за четыре минуты до конца второго периода матча с «Далласом» защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил Даути коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.
В четырёх матчах текущего регулярного чемпионата в активе канадского защитника 7 (1+6) очков при показателе полезности «+2».
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