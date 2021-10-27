Защитник «Лос-Анджелеса» Даути пропустит восемь недель из-за травмы колена

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути пропустит восемь недель из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ), сообщается на официальной странице «королей» в «Твиттере».

Ожидается, что после реабилитации через шесть недель игрок обороны сможет вернуться на лёд, а ещё через две — принять участие в матче.

Напомним, за четыре минуты до конца второго периода матча с «Далласом» защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил Даути коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.

В четырёх матчах текущего регулярного чемпионата в активе канадского защитника 7 (1+6) очков при показателе полезности «+2».