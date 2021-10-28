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Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне в игре с «Детройтом», набрав 10-е очко

Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне в игре с «Детройтом», набрав 10-е очко
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Детройт Ред Уингз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 2:0.

На старте второй двадцатиминутки «столичным» вновь удалось реализовать численное преимущество – на этот раз отличиться удалось 29-летнему российскому форварду Евгению Кузнецову. После выигранного вбрасывания Евгений получил точную передачу от американца Конора Шири, который выиграл борьбу у двух хоккеистов «Детройта», и точным броском поразил ворота Томаса Грайсса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, в 7 матчах текущего регулярного чемпионата на счету Кузнецова пять заброшенных шайб и 10 (5+5) очков в активе при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафного времени.

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