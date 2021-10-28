Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне в игре с «Детройтом», набрав 10-е очко

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Детройт Ред Уингз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 2:0.
На старте второй двадцатиминутки «столичным» вновь удалось реализовать численное преимущество – на этот раз отличиться удалось 29-летнему российскому форварду Евгению Кузнецову. После выигранного вбрасывания Евгений получил точную передачу от американца Конора Шири, который выиграл борьбу у двух хоккеистов «Детройта», и точным броском поразил ворота Томаса Грайсса.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Таким образом, в 7 матчах текущего регулярного чемпионата на счету Кузнецова пять заброшенных шайб и 10 (5+5) очков в активе при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафного времени.
- 28 октября 2021
-
03:15
-
02:50
-
00:00
- 27 октября 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40
-
20:31
-
19:57
-
19:46
-
19:17
-
18:53
-
18:25
-
17:59
-
17:25
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
15:59
-
15:33
-
15:21
-
13:50
-
13:43
-
13:18
-
12:53
-
12:14